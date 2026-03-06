Un pomeriggio di sport e condivisione per ricordare Michele Punturieri. Sabato 18 aprile 2026 si terrà il 1° Memorial di Calcio a 5 misto “Michele Punturieri”, un appuntamento pensato per riunire familiari, amici e colleghi nel segno dello sport e dell’amicizia.

L’evento è in programma dalle ore 14.30 al Centro Sportivo Pietrastorta, dove si svolgerà il torneo di calcio a 5 misto. Una giornata che vuole trasformare il ricordo di Michele in energia positiva, aggregazione e spirito sportivo, coinvolgendo tutte le persone che gli hanno voluto bene.

Un pomeriggio tra sport e convivialità

Il memorial non sarà soltanto una competizione sportiva, sarà accompagnato anche da musica dal vivo, buffet e premiazioni finali, momenti pensati per stare insieme e condividere ricordi ed emozioni. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di celebrare la memoria di Michele Punturieri attraverso uno degli strumenti più semplici e immediati per unire le persone: lo sport.

Il ricordo di Michele

Il torneo rappresenta soprattutto un modo per tenere vivo il ricordo di Michele, trasformando l’affetto di chi lo ha conosciuto in una giornata di partecipazione e amicizia. Gli organizzatori invitano tutti a prendere parte all’iniziativa. Per informazioni o per proporre iniziative legate al memorial è possibile contattare direttamente i promotori dell’evento.

Un appuntamento che vuole essere prima di tutto un momento di comunità. Con la certezza, come scrivono gli organizzatori, che “Michele farà il tifo per tutti noi”.