‘Memorial Paolo Marino’: la gara fa il suo ingresso ufficiale nel calendario Fidal

Non è mai facile allestire un Memorial podistico. Tina Marino si è gettata a capofitto in questa impresa, dedicata a suo padre Paolo, e in soli 3 anni la prova podistica di Villa San Giovanni targata Atl. Barbas è diventata già una classica del calendario calabrese e non solo, visto che il prossimo 2 giugno la gara farà il suo ingresso ufficiale nel calendario nazionale Fidal.

Una manifestazione, il Memorial Paolo Marino, che pur avendo una valenza agonistica guarda sempre in primo luogo alle sue finalità sociali, proprio per ricordare la figura di Paolo, ammalatosi di SLA. La corsa è servita e può servire per sensibilizzare quante più persone verso la conoscenza di questa terribile malattia promuovendo lo sport come stile di vita.

Ecco così che al fianco della gara ufficiale sulla distanza di 5 km si svolgerà la Family Run, coinvolgendo quante più persone di tutte le età, con il ricavato della manifestazione che sarà devoluto all’Aisla Calabria, al netto delle spese organizzative. A corollario dell’evento sono previste prove promozionali per i più piccoli, dai 5 ai 15 anni di età, su varie distanze.

Sarà una Festa della Repubblica diversa, con un significato profondo per l’estrema punta dello Stivale. Il via alla gara verrà dato alle ore 18:30 da Piazza Repubbliche Marinare, dove saranno allestiti i gazebo per la consegna dei pettorali, con chiusura totale del traffico per tutta la durata dell’evento. Le gare per bambini inizieranno alle 16:00, la Family Run prenderà il via alle 17:30. Il percorso di gara è un circuito cittadino di 2,5 km che i concorrenti dovranno percorrere per due volte.

La quota di partecipazione alla gara è di 15 euro, da versare entro il 29 maggio attraverso la procedura online che si trova sul sito della Fidal. A fine gara premiazioni per i primi 3 classificati assoluti e delle categorie da 35 a 70 anni.

L’occasione di festa, oltretutto sfruttando il “weekend lungo” sarà utile per tanti che potranno scoprire le bellezze del centro storico di Villa San Giovanni, non solo luogo di passaggio verso lo Stretto e l’approdo in Sicilia. Ma soprattutto sarà anche l’occasione di abbinare lo sport e la corsa in particolare alla finalità di fare del bene…

Per informazioni: Tina Marino tel 3496379245 – memorialpaolomarino@outlook.it