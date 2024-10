Menez di un’altra categoria. Due su due e lampi di grande classe

E’ stato il primo acquisto ufficiale della Reggina. Un arrivo che ha suscitato clamore vista la caratura del calciatore, la sua carriera, la scelta. Società, direttore sportivo e allenatore lo hanno fortemente voluto ed inseguito per lungo tempo, il francese ha più volte dichiarato che l’aspetto umano era la priorità assoluta rispetto alla sua decisione finale.

Non ha particolari compiti tattici all’interno del rettangolo di gioco, calciatori così è bene lasciarli liberi di svariare su tutto il fronte offensivo perchè si ha la certezza che attraverso una giocata, un lampo, può fare la differenza. Ad elementi di questa portata puoi concedergli anche qualche pausa in campo e Jeremy in questo senso sembra in alcune circostanze assente dalla manovra, salvo poi spiazzare gli avversari con improvvise accelerazioni, colpi di tacco, sterzate e gol. Lui che nelle prime due giornate di campionato è andato in gol in entrambe le circostanze, almeno in altre tre lo ha sfiorato. In mezzo, veramente giocate di alta scuola come quelle messe in mostra nel pomeriggio di oggi contro il Pescara.

Geniale il dribbling su Fiorillo in occasione del primo gol di Liotti, spettacolare la traversa colpita dopo una grande triangolazione con Denis, bellissimo il controllo sulla rete del 3-0. Insomma un giocatore che in questa categoria fa certamente la differenza e che insieme a Bellomo, Mastour e Denis, delizia le platee con giocate di straordinaria qualità.