Mengoni a Reggio per l’unica tappa in Calabria

Non lo ferma nessuno ed è pronto ad un nuovo ed intenso tour per la Penisola.

Grande attesa per il live di Marco Mengoni in riva allo Stretto, evento organizzato dalla Esse Concerti srl” di Tonino Scordo e in programma il prossimo 26 Novembre al PalaCalafiore, unica tappa in Calabria. Dopo il successo delle 5 anteprime europee,l’”Atlantic Tour” tornerà in autunno con nuove date in tutta Italia e in Europa e, tra le tappe prescelte, anche Reggio Calabria.

Una promessa fatta da Marco ai suoi “ragazzi”, promessa mantenuta con il nuovo tour nei palazzetti. Sul palco l’artista di Ronciglione presenterà, oltre ai suoi più grandi successi, i brani contenuti nel nuovo album “Atlantico” anche il nuovo singolo “Duemila volte” uscito il 3 ottobre, già in vetta alle classifiche digitali e disponibile nei digital store, in streaming e in radio. Il nuovo disco di Mengoni contiene tre brani inediti, oltre all’album doppio platino “Atlantico” e ha 19 tracce dal vivo registrate durante il tour sold out, in Italia ed Europa.

Il primo dei tre inediti “Duemila volte”, scritto da Marco Mengoni assieme a Davide Simonetta, Alessandro Raina e Alessandro Mahmoud, si apre in punta di piedi con un pianoforte che accompagna la voce di Marco, fino a raggiungere sonorità elettroniche e percussioni synth. Il brano esplode poi in un ritornello intenso che grida tutta la difficoltà dell’allontanarsi, in qualsiasi relazione, per capire la vera importanza del legame.

Con questo progetto discografico, il cantautore Mengoni rinnova ancora una volta il suo impegno per l’ambiente scegliendo un particolare packaging sostenibile in cartone naturale che si biodegrada in soli due mesi.

Marco sta registrando sold-out in ogni tappa ma è ancora possibile per la tappa reggina acquistare i biglietti su Ticketonee far parte, come dice lo stesso Mengoni “di un concerto senza limiti”.