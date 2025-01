Mercato Coperto di via Filippini, l’assessore Lanucara non chiarisce. Neri: ‘Legalità deve valere sempre’

Quali sono le idee e la visione dell’amministrazione comunale rispetto al mercato di Via Filippini? La risposta di Lanucara oggi in Commissione non ha aiutato a comprendere meglio la situazione

Seduta di commissione Controllo e Garanzia particolarmente infuocata. Il presente ma soprattutto il futuro del mercato di Piazza del Popolo al centro del botta e risposta tra i presenti: da un lato le decisioni e le convinzioni dell’amministrazione comunale (presenti l’assessore alle attività produttive Marisa Lanucara e la dirigente comunale Loredana pace), dall’altro la rabbia dei commercianti fatti sloggiare da Piazza del Popolo e le osservazioni dei consiglieri comunali di opposizione.

Nel corso della seduta, il presidente della commissione Massimo Ripepi e il consigliere della Lega Armando Neri hanno stimolato l’assessore Lanucara in merito al Mercato Coperto di Via Filippini. Non era un tema all’ordine del giorno ma si tratta di una vicenda comunque strettamente connessa alle attività mercatali in riva allo Stretto.

Ieri l’ultimo approfondimento sulle nostre pagine dedicato al mercato di Via Filippini. “A Reggio il Mercato c’è..ma non funziona. Quale futuro per la struttura di Via Filippini? Dall’idea degli street food europei sino ai bandi deserti e il lungo contenzioso con il Museo del Bergamotto. Sul futuro del Mercato Coperto sembra regnare il silenzio”, il riassunto della vicenda in questi anni, con la struttura che sembra essere lontana dagli interessi e i progetti dell’amministrazione comunale.

Nessuna infatti la novità emersa nell’ultimo anno, la risposta dell’assessore Lanucara (oltre a non chiarire gli interrogativi posti da Ripepi e Neri) conferma l’immobilismo del Comune. ‘E’ uno degli obiettivi del 2025 che ci siamo prefissati. Stiamo ragionando sul da farsi e sulle scelte da compiere in merito al Mercato Coperto’, lo striminzito intervento dell’assessore alle attività produttive.

Non è quindi (ancora) dato sapere se il Museo del Bergamotto ha sanato, almeno in parte, la propria posizione debitoria. Di sicuro, c’è un contratto scaduto 12 mesi fa e che non è stato rinnovato. Da capire dunque con quale formula il Museo del Bergamotto continua le proprie attività nei locali del mercato coperto. E quali sono le idee e la visione dell’amministrazione comunale rispetto al mercato di Via Filippini: la risposta di Lanucara oggi in commissione non ha aiutato a comprendere meglio la situazione.

Al termine della seduta, è tornato sull’argomento il consigliere di opposizione Armando Neri: “La legalità deve essere su tutti i comparti e le aree mercatali, compresa quindi anche l’area del mercato coperto di Via Filippini. L’amministrazione non può usare due pesi e due misure”, il pensiero di Neri.

Magari martedi prossimo, nel corso della nuova seduta all’interno della commissione Controllo e Garanzia, grazie anche alla prevista presenza del sindaco Falcomatà (oggi assente per impegni) se ne saprà finalmente qualcosa di più.