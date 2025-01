Piazza del Popolo, scontro tra la Lega e Lanucara: ‘L’assessore dica la verità’

Seduta fiume dedicata a Piazza del Popolo all’interno della commissione Controllo e Garanzia presieduta dal consigliere Massimo Ripepi. Assente il sindaco Falcomatà (già convocato per martedi prossimo), presenti invece l’assessore Marisa Lanucara e in collegamento, la dirigente comunale Loredana Pace. Presenti anche alcuni commercianti di Piazza del Popolo, tra questi anche il cittadino senegalese ormai da tutti i reggini conosciuto come ‘Giulio’.

Lo scontro principale sulla situazione attuale e come si è arrivati alla scelta di chiudere la piazza si è avuto tra l’assessore Marisa Lanucara e due esponenti della Lega, Giuseppe De Biasi e Armando Neri. In realtà, all’interno della contesa ci sarebbe anche la senatrice Tilde Minasi, che proprio mentre la commissione era in corso di svolgimento, ha risposto con una nota alle parole dell’assessore Lanucara.

De Biasi nel corso della seduta si è rivolto direttamente a Lanucara. “Lei nel 2018 ha partecipato alla stesura del bando. In passato era accanto agli operatori in qualità di direttore di Confcommercio Rc, oggi invece rappresenta l’amministrazione. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, per anni invece il Comune si è nascosto mentre aveva l’obbligo di verificare la situazione e tutelare gli operatori regolari.

Non permetto all’assessore Lanucara di dire che noi siamo a tutela dell abusivismo. Oggi non possiamo permettere che diventi un semplice parcheggio, peraltro con una scelta repentina, senza aver fatto un confronto con nessuno. Chi sta pagando non può lavorare un marciapiede”, le parole di De Biasi.

“Nessuno mi dia responsabilità sull’annullamento del bando, non lo permetto a nessuno. Tutti erano d’accordo sulla chiusura del mercato, maggioranza e opposizione”, la replica dell’assessore Lanucara che hanno trovato la nuova risposta di De Biasi.

“Forse si riferisce a qualche esponente di maggioranza. Ribadisco e sottolineo che noi come gruppo Lega non abbiamo mai e ripeto mai palesato la chiusura di Piazza del Popolo. Lanucara porti la registrazione o il verbale di commissione dove noi lo avremmo affemato.

Le responsabilità sono sue, assessore Lanucara. E a quanto pare -ha proseguito De Biasi- non ha detto la verità perchè i commercianti sostengono che vi hanno sollecitato più volte senza ottenere risposte”. Le parole di De Biasi hanno visto la condivisione di Armando Neri e Massimo Ripepi, i quali hanno a loro volta assicurato che mai l’opposizione ha condiviso la scelta di chiusura di Piazza del Popolo.

Il consigliere comunale e metropolitano Filippo Quartuccio, intervenuto sul tema, ha domandato se l’amministrazione ha prodotto documentazione rispetto ai vincitori del bando, riguardo gli spazi da destinare all’interno della piazza, e se gli stessi vincitori in questi anni hanno ufficialmente richiesto una convocazione. Domande senza risposta, complice l’assenza della dirigente Loredana Pace che si è scollegata nella parte finale della commissione.