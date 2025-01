Reggio, nuova era per Piazza del Popolo. Latella: ‘La riqualificheremo, come fatto con altre piazze’

Bene la nuova destinazione d'uso, ma in attesa di conoscere il futuro la città, forse per la prima volta, si trova senza un mercato

Dopo il successo della sperimentazione in occasione del Capodanno Rai a Reggio Calabria, Piazza del Popolo si appresta a cambiare definitivamente volto. La storica piazza, per decenni sede del mercato cittadino, è stata temporaneamente trasformata in parcheggio per le festività prima ed ora, su indicazione della giunta, per i saldi invernali. Questa nuova destinazione d’uso sembra destinata a diventare permanente. Un cambiamento che ha suscitato reazioni e riflessioni da parte sia della politica che dei cittadini.

La sperimentazione e le prospettive future per Piazza del Popolo

Durante l’ultima puntata di Live Break, i consiglieri comunali Mario Cardia (Lega) e Giovanni Latella (Italia Viva) hanno espresso le loro opinioni sul futuro della piazza. Entrambi concordano sul fatto che la sperimentazione abbia funzionato, ma sottolineano l’importanza di un dialogo con i cittadini e le categorie coinvolte.

“Voglio ringraziare Nuccio Azzarà per il suo costante impegno sul decoro di Piazza del Popolo – ha dichiarato Cardia, menzionando il sindacalista che, da anni, porta avanti una vera e propria battaglia in favore della piazza ricadente nel quartiere di Tremulini. È necessario però avviare una riflessione seria sulla destinazione d’uso, coinvolgendo gli ambulanti regolari per trovare una soluzione condivisa. Bene la scelta di destinare la piazza a parcheggio in periodi specifici dell’anno, una decisione giusta e apprezzata dalla cittadinanza. Tuttavia, il dialogo resta fondamentale”.

Cardia ha inoltre ricordato come Piazza del Popolo abbia sempre avuto una vocazione per gli eventi, citando le festività mariane ed i concerti che vi si svolgono annualmente. L’obiettivo principale, secondo il consigliere della Lega, è rendere la piazza fruibile e decorosa per i cittadini.

Giovanni Latella, dal canto suo, ha evidenziato l’importanza di restituire dignità e bellezza ad una piazza storica di Reggio:

“La volontà dell’amministrazione è chiara: riqualificare Piazza del Popolo, così come fatto per Piazza De Nava, Piazza Italia e altre piazze cittadine. Per ora, la destinazione a parcheggio sarà limitata a periodi specifici o grandi eventi, ma il nostro impegno è trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa”.

Il consigliere ha anche sottolineato la necessità di supportare i commercianti, rispettando però le regole. Ha assicurato che l’assessore Lanucara e la dottoressa Pace sono al lavoro per individuare una nuova collocazione per gli ambulanti.

Una nuova identità per Piazza del Popolo

Il cambiamento della destinazione d’uso di Piazza del Popolo segna una svolta per il centro storico di Reggio Calabria. La volontà del sindaco di trasformare la piazza in un luogo più funzionale e decoroso, se da un lato incontra il favore di molti cittadini, dall’altro richiede una profonda riflessione.

La prossima sfida sarà trovare un equilibrio tra le esigenze della modernizzazione e la valorizzazione delle tradizioni.

Reggio: una città senza mercato

La trasformazione di Piazza del Popolo rappresenterà non solo un cambiamento urbanistico e funzionale, ma anche un momento di riflessione sul rapporto tra la città e il suo passato. Per la prima volta, Reggio Calabria si trova senza un mercato fisso e/o fisico. Pur esistendo ancora quello del venerdì al Botteghelle e quello domenicale di Coldiretti a Piazza Carmine, venendo meno quello di Piazza del Popolo – seppur con tutte le sue problematiche -manca uno spazio centrale, quotidianamente operativo, che faccia da punto di riferimento per la comunità.

E con il mercato coperto fermo, si crea un vuoto tangibile non solo nel panorama urbano, ma anche nel tessuto sociale della città. I mercati, infatti, non sono solo luoghi di scambio economico, ma spazi di socialità e tradizione, dove si incontrano storie e generazioni.

La sfida per Reggio Calabria, quindi, non sarà solo quella di riqualificare spazi e adattarli alle esigenze moderne, ma anche preservare un’identità che rischia di perdersi. Forse è arrivato il momento di immaginare nuove soluzioni che coniughino innovazione e tradizione, restituendo alla città un luogo – qualsiasi esso sia – che possa tornare ad essere il cuore pulsante del commercio e della socialità reggina.