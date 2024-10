Nessuno spostamento per il mercato delle pulci: la smentita dell’Ass. Rhegium Urbis Antiqua

L’associazione Rhegium Urbis Antiqua 1908, informa, che lo storico mercatino delle pulci, che fino a marzo 2018, si svolgeva presso la pineta Zerbi, non cambia location. Il nuovo “mercatino”, rinnovato nella sua veste “Mercanteinfiera”, rimane in Rada Giunchi (parcheggio lido comunale).

Ogni domenica, dalle 7:00 alle 14:00 troverete tantissimi espositori calabresi e siciliani con antiquariato, artigianato di alta manifattura e ottimi oggetti da collezione (cartoline,fumetti rari, libri, numismatica e tanto altro).

Si diffida chiunque ad usare il nostro nome e la nostra storicità come mercatino delle pulci, per fini pubblicitari personali, che non riguarderanno la nostra associazione. Si coglie occasione per invitare tutti a venire a trovarci domenica 28 aprile.

Fonte: Responsabile eventi Silvia Belmonte – Presidente Luigi Sacchetti