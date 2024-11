In Villa san Giovanni alla presenza delle autorità comunali, del comitato di Condotta Slow Food Costa Viola e Versante dello Stretto e dei responsabili della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori Calabria Sud) si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Mercato della terra Slow Food “Versante dello Stretto” giunto alla sua 2^ edizione.

L’importante manifestazione si terrà Sabato 11 e Domenica 12 Aprile in Villa San Giovanni, Piazza Valsesia. Protagonisti del Mercato saranno naturalmente i produttori Locali e di presidi Slow Food Calabri e Siciliani, i quali esporranno, racconteranno e metteranno in vendita i loro prodotti, frutto del lavoro dell’uomo secondo preziosi criteri di salvaguardia dell’ambiente, del benessere animale, nonché di rispetto di precisi disciplinari di produzione, delle tradizioni locali e di principi etici cari allo Slow Food.

Grande attesa inoltre per i “Laboratori del Gusto” che si svolgeranno per tutta la durata del Mercato, dalle ore 16 alle ore 22 di sabato, e dalle ore 10 alle ore 22 di Domenica; momenti di conoscenza, confronto ed esperienze….di gusto, con esperti ed operatori del settore gastronomico.

Domenica 12 alle ore 18:30 anteprima assoluta di presentazione dei cinque ristoranti ambasciatori della cucina calabrese ad EXPO’ 2015, selezionati da “EATALY”, conosceremo gli Chef, le loro storie ed i piatti che rappresenteranno la tradizione gastronomica della nostra terra presentati nella vetrina mondiale di EXPO’

Il Mercato della terra Slow Food di Sabato e Domenica promette di essere pertanto un luogo dove fare la spesa direttamente dai contadini, conoscere le storie dei cibi….dell’anima e dei loro produttori, vivere in maniera più consapevole i nostri acquisti, le nostre tradizioni, la nostra terra, e…..dulcis in fundo! Gustare i piatti proposti nelle “Cucine di Strada” dove per la prima volta si cimenteranno anche gli studenti dell’istituto Alberghiero di Villa san Giovanni.