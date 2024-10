Festa Madonna, la Sacra Effigie trasportata al Duomo su un veicolo a motore

Preso atto che secondo la normativa vigente occorre evitare qualsiasi forma di assembramento, è stata esclusa la possibilità di svolgere alcuna processione. Festa Madonna, che sempre ha avuto luogo, per quest’anno non si farà.

Celebrazioni anti Covid-19

È stato concordato che la Messa pontificale, si terrà la mattina di martedì 15 settembre 2020 presso la Basilica Cattedrale, con le necessarie limitazioni all’accesso dei fedeli, che dovranno essere muniti dei presidi anti-contagio. La valutazione che è in corso in questi giorni è quella di posizionare degli schermi in Piazza Duomo, per consentire la visione della celebrazione al pubblico anche dall’esterno.

Trasporto a… motore!

La Venerata Effigie di Santa Maria Madre della Consolazione sarà esposta presso la Basilica Cattedrale, e sarà visitabile nel rispetto della normativa anti-contagio. Il quadro verrà trasferito al Duomo grazie all’utilizzo di un veicolo a motore, in quanto le norme anti-Covid (come detto prima) vietano ogni forma di assembramento. Diverrà dunque impossibile per i Portatori portare “a spalla” la Vara.