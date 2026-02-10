Messina: pronto il nuovo cambio in panchina prima del derby con la Reggina. Il comunicato
Mister Alessandro Parisi tornerà ad allenare l'Under 19
10 Febbraio 2026 - 11:05 | Redazione
“La società ACR Messina ringrazia mister Alessandro Parisi e Domenico Bombara per il prezioso supporto fornito in queste settimane alla prima squadra.
Alessandro e Domenico riprenderanno la guida tecnica della formazione Under 19 giallorossa.
Grazie per il vostro contributo“.
Salvo decisioni diverse dell’ultimo momento, è pronto a tornare in sella Pippo Romano che inspiegabilmente era stato sollevato dall’incarico nonostante i 28 punti conquistati dei 35 totali (penalizzazione esclusa).