Messina-Gelbison, confermato il risultato del campo. Le motivazioni del Giudice Sportivo
I campani ad un punto dai play off, i giallorossi al penultimo posto
08 Aprile 2026 - 09:48 | Redazione
La classifica rimane inalterata con i tre punti conquistati sul campo dalla Gelbison ai danni del Messina che vengono confermati dal Giudice Sportivo, avendo quest’ultimo decretato che:
- Considerato che la società ACR MESSINA non ha dato seguito al preannuncio di reclamo relativo alla gara in epigrafe e che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso;
- Visto l’art. 67, comma 2, del CGS
- P.Q.M. Delibera:
- Di dichiarare inammissibile il reclamo
- Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: ACR Messina – Gelbison 1-2
- Di addebitare sul conto della società ACR Messina il contributo di reclamo.