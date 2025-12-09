Gigi D’Alessio: doppio concerto a Messina

A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album “Nuje”, dopo un 2025 live straordinario, Gigi D’Alessio annuncia un altro raddoppio per “Gigi Palasport”: al concerto già in programma per il 24 aprile 2026 al Palarescifina di Messina, si aggiunge la seconda data, il 25 aprile.

Le due date di Messina, all’interno del tour curato da Friends and Partners, sono organizzate da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina guidato dal Sindaco Federico Basile.

“La risposta entusiasta del pubblico ci rende estremamente orgogliosi – dichiarano il Sindaco Federico Basile e l’Assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro -. L’arrivo di un artista come Gigi D’Alessio per un doppio appuntamento conferma il percorso di crescita di Messina come polo di riferimento per grandi spettacoli. Grazie a strutture moderne e a una macchina organizzativa sempre più efficiente, la città si dimostra pronta a ospitare eventi capaci di generare partecipazione, energia e occasioni di condivisione per tutta la comunità”.

Il successo di Gigi D’Alessio e il raddoppio a Messina

Il 2025 è stato un anno trionfale per il cantautore napoletano: doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli davanti a oltre 100.000 spettatori, il debutto al Circo Massimo di Roma, un tour tutto esaurito e sette serate indimenticabili a Piazza del Plebiscito.

Non solo live: Gigi ha conquistato il pubblico della TV con il successo del programma in prima serata su Canale 5 con Vanessa Incontrada “Gigi e Vanessa Insieme”, e domina le classifiche con l’album appena pubblicato.

Anche il 2026 si prospetta un anno di musica ed emozioni per l’artista, con la nuova tournée nei palasport che sta facendo registrare il boom di richieste e collezionando raddoppi in tutta Italia e ben dieci serate nella cornice unica della Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone.

Al già ricchissimo calendario, si aggiunge ora il secondo concerto a Messina, con un live che ripercorrerà oltre trent’anni di carriera, dai grandi successi alle canzoni del nuovo disco.

I biglietti per la nuova data saranno disponibili dalle ore 16:00 di oggi 9 dicembre su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Calendario aggiornato dei live di Gigi D’Alessio (2026)

Di seguito il calendario aggiornato dei live in programma per il 2026: