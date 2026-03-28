A Messina l’evento pro Ponte sullo Stretto: ‘E’ l’ora di unire l’italia’

Il comitato promotore della manifestazione è composto da 50 sigle tra sindacati, associazioni e comitati presenti sul posto

Un migliaio di persone, per ora, sono riunite in piazza Unione Europea, di fronte al Municipio, a Messina per manifestare a favore della realizzazione del ponte sullo Stretto “contro la marginalità, il sottosviluppo infrastrutturale, la disoccupazione, lo spopolamento del territorio e la desertificazione produttiva di Sicilia e Calabria”.

In attesa dell’arrivo sul palco del ministro delle Infrastrutture dei Trasporti Matteo Salvini, sono presenti diversi esponenti politici, di associazioni imprenditoriali, di sindacati: la mobilitazione è trasversale e unisce realtà diverse a sostegno di un’opera infrastrutturale definita “strategica per il Paese”.

Il comitato promotore della manifestazione è composto da 50 sigle tra sindacati, associazioni e comitati presenti sul posto. Sono stati affissi diversi striscioni con scritto ‘Più lavoro e sviluppo, no assistenzialismo’; ‘No razzismo infrastrutturale’, e “L’ora del ponte è tempo di unire l’Italia’.