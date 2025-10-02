Messina: il tecnico Romano sul calciomercato e il derby con la Reggina

Il tecnico del Messina Pippo Romano ha rilasciato una intervista ai colleghi di messinasportiva.it. Di seguito qualche passaggio riguardante il futuro della società, l’attesa per i rinforzi e il derby con la Reggina che si avvicina: “Necessitiamo di mettere ancora qualcosa dentro per uscire da questa classifica. La speranza è che entri una nuova proprietà forte, che ci dia la possibilità di fare mercato e una squadra più esperta. Abbiamo tre o quattro over navigati però la maggior parte della rosa è molto giovane, per cui necessitiamo di gente che conosce la categoria e che sappia prendere la squadra per mano nei momenti difficili”.

“È chiaro che il livello della Reggina come budget e organico è superiore al nostro però con orgoglio e cattiveria agonistica si può sempre fare risultato. Noi ci proveremo sempre”.