Messina, Sciotto non torna: ‘Un anno di insulti feroci, contestazioni, ostruzionismo, pressioni e aggressioni’. La lettera aperta

Una lunga lettera inviata alla Gazzetta del Sud da parte di Pietro Sciotto che è tornato a parlare del Messina, motivando le ragioni che lo hanno portato a cedere il club e annunciando che non eserciterà la clausola rescissoria per tornare in possesso della società: “Scrivo questa lettera al termine di una lunga e complicata storia che mi ha visto impegnato in nome della Fede e dell’Amore per l’Acr Messina Calcio. Scrivo questa lettera perché troppo spesso il nome mio e della mia famiglia è stato calpestato e umiliato. Tutto quello che ho fatto non è stato un gioco, è stata la continua, frenetica e spesso difficilissima ricerca di soluzioni per poter ottenere fra mille difficoltà i migliori risultati, per cercare di colmare lacune, nell’indifferenza assoluta di chi avrebbe potuto e dovuto aiutarmi.

Dopo oltre un anno di insulti feroci, contestazioni e ostruzionismo, la pressione e l’aggressione contro di me è diventata insostenibile, con l’unico obiettivo di costringermi a lasciare la società e vendere, comunque, a chiunque. Il 2 gennaio, pertanto, ho concluso l’unica trattativa esistente ed ho ceduto la proprietà dell’Acr Messina Calcio. Ho vissuto con atroce dolore questa terribile esperienza, come una “violenza” di una parte della città ai miei danni. Da due mesi non sono più il proprietario della società che, però, ha operato e continua ad operare grazie alla mia fideiussione di 350.000 euro che rimarrà attiva sino alla fine della stagione calcistica. Ora, nessuno ha titolo per chiedermi un ultimo atto di generosità.

Eppure, per il mio grande Amore verso il Messina, lo farei pure ma sopraggiunti gravi motivi personali mi impediscono anche soltanto di poter valutare la possibilità di esercitare la clausola rescissoria che, comunque, non produrrebbe effetti risolutori in tempi rapidi perché necessiterebbe di una causa di lunga durata (sul punto, ho acquisito plurimi e concordi prestigiosi pareri legali).

Chi vorrà, potrà trattare direttamente con chi detiene la proprietà della società per acquisirne la maggioranza oppure per aiutarla concretamente. Con i fatti, non con le chiacchiere o con inconcludenti e ipocriti appelli, pieni del nulla e miranti esclusivamente a destabilizzare ulteriormente la città e la squadra, per biechi interessi di parte. Si facciano avanti tutti coloro che in questi mesi hanno criticato l’operato della società Sciotto, senza mai alzare un dito, e anzi impiegando ogni risorsa per ostacolare e distruggere il Messina Calcio”.