L’estate non molla, nuova fiammata africana: caldo record in arrivo

L’estate si prende una brevissima pausa, ma è solo il preludio a una nuova fiammata record.

In queste ore un vortice depressionario in risalita dal basso Atlantico sta per bussare alle porte dell’Italia. Ma il risultato non è quello del refrigerio tanto agognato.

Le piogge che precederanno il picco di caldo

Le prime avvisaglie del vortice si faranno sentire già dalla serata a partire dal Nord-Ovest, per poi trasformarsi in una nottata di piogge e temporali in estensione a tutto il Settentrione e alla Toscana.

Sarà però un passaggio rapido. Se oggi il Sud continua a godersi un sole pieno e temperature in salita, al Centro-Nord il cielo inizierà a caricarsi di nubi proprio con il calare del sole, portando un martedì mattina ancora all’insegna dell’ombrello tra il Nord-Est e le regioni centrali.

Temperature ben oltre la media

Già dal pomeriggio di domani, però, le nuvole cominceranno a sfilare via, lasciando spazio a piovaschi isolati e a primi scorci di sereno.

A quel punto la scena cambierà del tutto. Gli esperti del Centro Meteo Italiano confermano che da metà settimana l’anticiclone africano tornerà a ruggire sull’Italia, spingendo le temperature anche di 10-12 gradi sopra le medie del periodo. Ci attende un vero e proprio forno, con i termometri pronti a sfondare il muro dei 40°C nelle zone interne di Puglia, Basilicata e sulle Isole Maggiori, mentre per un po’ di sollievo al Centro-Nord bisognerà attendere l’arrivo del weekend.

Uno sguardo a martedì 25, regione per regione

Guardando nel dettaglio il territorio, l’instabilità del mattino si farà sentire soprattutto al Centro. Lazio, Umbria e Toscana vedranno deboli piogge, mentre le Marche affronteranno i rovesci più diffusi nel pomeriggio prima di un netto rasserenamento serale.

Al Nord la situazione andrà via via migliorando con Piemonte, Lombardia e Liguria che godranno di un rapido ritorno al sereno già dal pomeriggio, mentre qualche strascico d’acqua insisterà più a lungo tra Trentino, Veneto e Friuli. Un’eccezione fortunata è l’Emilia-Romagna, dove il sole la farà da padrone per tutta la giornata.

Infine, il Sud e le Isole godranno di un quadro quasi idilliaco. Campania, Calabria e Basilicata fino a Sicilia e Sardegna, infatti, la giornata scivolerà via tra azzurro e bel tempo, salvo innocue velature serali in arrivo su Puglia e Molise.

Fonte: AGI