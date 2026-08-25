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Tragedia a Santo Stefano, Malara: ‘La morte di Santo lascia la comunità sgomenta e addolorata’

Il cordoglio del sindaco Malara e dell'amministrazione comunale per la prematura scomparsa del giovane che ha perso la vita ieri

25 Agosto 2026 - 06:42 | Comunicato stampa

Insediamento Monsignor Morrone (40)

“La tragica morte di Santo lascia la nostra comunità profondamente sgomenta e addolorata.
Di fronte ad una vita spezzata così improvvisamente e tragicamente, ogni parola risulta superflua.

Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e l’intera Comunità di Santo Stefano in Aspromonte, che durante la notte ha raggiunto il luogo dell’incidente per assistere ed aiutare per quanto possibile, fino all’alba, porgono le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia ed ai congiunti esprimendo loro vicinanza con profondo affetto e commozione in questo momento di immenso dolore”.

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Santo Stefano in Aspromonte Cronaca
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