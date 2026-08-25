Suppletive a Reggio, parteciperà anche Democrazia Sovrana Popolare
Toscano, già candidato alla presidenza alle scorse regionali, ha presentato la sua candidatura alla corte d'appello di Catanzaro
25 Agosto 2026 - 06:59 | Comunicato stampa
Anche Democrazia Sovrana Popolare correrà per il seggio alla Camera di Reggio Calabria lasciato vacante da Francesco Cannizzaro dopo l’elezione a sindaco della città.
Francesco Toscano candidato alle suppletive
Lo farà con Francesco Toscano che lo scorso anno si presentò alle regionali per la presidenza. La candidatura è stata presentata all’Ufficio Elettorale regionale della Corte d’Appello di Catanzaro.
Chi è Francesco Toscano
Giornalista indipendente, scrittore e politico, nato a Gioia Tauro il 28 maggio 1979, Francesco Toscano è stato cofondatore di Democrazia Sovrana Popolare con Marco Rizzo.
Laureato nel 2004 all’Università Alma Mater di Bologna è avvocato dal 2007. Per due anni, nel 2015 e 2016 è stato assessore al Comune di Gioia Tauro. la sua attività principale è stata comunque quella giornalistica.
Fonte: Ansa Calabria
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