Suppletive a Reggio, parteciperà anche Democrazia Sovrana Popolare

Anche Democrazia Sovrana Popolare correrà per il seggio alla Camera di Reggio Calabria lasciato vacante da Francesco Cannizzaro dopo l’elezione a sindaco della città.

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Francesco Toscano candidato alle suppletive

Lo farà con Francesco Toscano che lo scorso anno si presentò alle regionali per la presidenza. La candidatura è stata presentata all’Ufficio Elettorale regionale della Corte d’Appello di Catanzaro.

Chi è Francesco Toscano

Giornalista indipendente, scrittore e politico, nato a Gioia Tauro il 28 maggio 1979, Francesco Toscano è stato cofondatore di Democrazia Sovrana Popolare con Marco Rizzo.

Laureato nel 2004 all’Università Alma Mater di Bologna è avvocato dal 2007. Per due anni, nel 2015 e 2016 è stato assessore al Comune di Gioia Tauro. la sua attività principale è stata comunque quella giornalistica.

Fonte: Ansa Calabria