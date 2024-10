Meteo Reggio Calabria: il caldo africano lascia il posto a possibili piogge

La Calabria ha vissuto giorni di gran caldo, ma le cose stanno per cambiare. Un caldo estremo ha colpito tutte le province della punta dello Stivale, da Reggio Calabria a Crotone, passando per Vibo, Cosenza e Catanzaro, le temperature hanno sfiorato i 40 gradi.

La situazione però potrebbe variare leggermente nelle prossime ore. Sull’Italia è infatti in arrivo una perturbazione che porterà a delle instabilità metereologiche. La Calabria e la vicina Sicilia potranno, forse, prendere una ventata d’aria fresca e riprendersi dal caldo africano che le ha caratterizzate.

CALO TERMICO

Il netto calo termico riguarderà tutto il sud in generale a partire da giovedì. Le temperature si manterranno comunque pienamente estive, con caldo più accettabile di giorno e clima frizzante all’alba. Giovedì la mattinata sarà più fresca in tutta l’Italia con il calo termico che si estenderà al Sud e alla Sicilia, senza piogge di rilievo nonostante la presenza di nuvolosità al Centro-Nord.

GIOVEDI 11 LUGLIO

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4100 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

VENERDI 12 LUGLIO

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.