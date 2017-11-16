MetExtra-Leonis Roma, prevendita e modalità di accesso al PalaPentimele
Biglietti in vendita il 17 e 18 novembre all'Orange Store del Pianeta Viola e domenica al PalaPentimele: prezzi e ingressi per la sfida contro la Leonis Roma
16 Novembre 2017 - 16:41 | di Eva Curatola
I biglietti per la partita MetExtra Reggio Calabria – Leonis Roma saranno in vendita nelle seguenti modalità :
Venerdì 17 novembre presso l’Orange Store del “Pianeta Viola” dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Sabato 18 novembre presso l’Orange Store del “Pianeta Viola” dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Domenica 19 novembre presso la biglietteria del “PalaPentimele” dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Questi i prezzi :
PARTERRE centrale € 20,00
12-17 anni PARTERRE centrale € 14.00
0-11 anni PARTERRE centrale € 5,00
PARTERRE laterale € 16,00
12-17 anni PARTERRE laterale € 12,00
0-11 anni PARTERRE laterale GRATIS
TRIBUNA € 12,00
12-17 anni TRIBUNA € 8,00
0-11 anni TRIBUNA GRATIS
CURVA € 7
PROMO STUDENTI : Gli studenti delle scuole superiori potranno acquistare il biglietto di Tribuna al costo di 5 euro esibendo il proprio tesserino scolastico
Per poter acquistare il biglietto in formato “RIDOTTO” è obbligatoria l’esibizione in biglietteria di un documento d’identità del minore.
Si ricorda inoltre che gli accessi al “PalaPentimele” saranno così suddivisi:
L’ingresso 9 sarà riservato a tutti i possessori di biglietti e/o abbonamenti per i settori “Tribuna” e “Parterre”, ai ragazzi della “Scuola Basket Viola”
L’ingresso 15 sarà riservato ai possessori di biglietti validi per il settore “Curva”, Pass Auto, Accrediti Stampa, Tessere Fip, Coni e alle autorità.
Fonte: Ufficio Stampa Viola RC
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