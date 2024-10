Metrocity di Reggio protagonista al TTG di Rimini

La Città Metropolitana di Reggio Calabria torna ad essere tra i protagonisti del TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Ogni anno, l’evento costituisce uno snodo strategico per migliaia di operatori internazionali, figure chiave delle principali aziende del comparto, enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

Anche in questa edizione, ad accompagnare l’Ente nell’importante appuntamento – che si concluderà venerdì 11 ottobre – sono state nove aziende di settore selezionate attraverso un bando di evidenza pubblica.

“L’iniziativa – ha spiegato il consigliere delegato al Turismo, Giuseppe Ranuccio, presente a Rimini – assume un valore fondamentale per continuare a far conoscere le nostre bellezze culturali, paesaggistiche, archeologiche, ricettive ed enogastronomiche. Nello stand della Città Metropolitana, abbiamo riscontrato una grande risposta da parte di visitatori e buyers, che hanno apprezzato l’offerta del territorio reggino e la sua capacità di soddisfare, in ogni declinazione, qualsiasi esigenza turistica.”

Un’occasione importante per il territorio

Ranuccio ha proseguito:

“L’evento di Rimini è un’occasione importante di promozione del territorio e, soprattutto, un’opportunità unica per i partner, selezionati tramite avviso pubblico, che possono far conoscere le loro professionalità ed unicità.”

Ha inoltre ringraziato la dirigente Giuseppina Attanasio e tutti i funzionari del Settore 2, che hanno contribuito all’allestimento dello spazio tematico, senza i quali sarebbe stato complesso ottenere questi risultati.

La vocazione turistica del territorio

In chiusura, il consigliere Ranuccio ha sottolineato: