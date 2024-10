Lamezia, incendio in abitazione: ustionata una bambina

La Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, è intervenuta per un incendio abitazione in Via Boccaccio nel comune di Lamezia Terme (Sambiase). L’incendio ha interessato una abitazione strutturata su tre livelli: l’ultimo piano dell’abitazione abitata da nove extracomunitari è andato distrutto. Una bambina è rimasta ustionata mentre il padre, intossicato da fumo. I due sono stati trasportati in Ospedale dal 118.

Dalle notizie fornite al momento illesi i rimanenti occupanti che sono riusciti ad abbandonare in tempo la struttura.

Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.