Mezzogiorno, Bruni (PD): ‘Distanza del Governo da Calabria è siderale’

"Tagli al Sud per opere a Nord, parlamentari che ieri firmavano per fondi alla SS106 e oggi restano in silenzio" la nota della Bruni

Scrive in una nota Amalia Bruni, Gruppo Partito Democratico al Consiglio Regionale:

“La lontananza di questo governo dal Mezzogiorno in generale e, dalla Calabria in particolare, è davvero siderale. Prima con il definanziamento del fondo da 300 milioni di euro che dovevano servire a realizzare progetti già approvati per il recupero e messa in opera dei beni confiscati alle mafie, poi con l’intervento del Ministro Salvini, come riporta il quotidiano Repubblica, che “distrae” circa due miliardi e mezzo di euro destinati a opere da realizzare al Sud per dirottarli al Nord, tra Piemonte, Lombardia e Veneto. Una catastrofe per la Calabria che rischia di perdere la velocizzazione della linea Lamezia Terme-Catanzaro e della linea Sibari-Porto Salvo, ma nel Mezzogiorno sono tanti i progetti destinati a saltare in favore di opere previste al Nord che invece vedranno la luce grazie ai soldi destinati alle regioni del Sud”.

Prosegue la Bruni:

“Quindi, mentre si garantisce la realizzazione di importanti infrastrutture sull’asse Torino-Milano-Venezia, si condanna il Sud a restare così com’è con un gap incolmabile per volontà politica certificata. In questo modo si tradisce lo spirito e la missione del PNRR che é quello di riequilibrare l’offerta e le opportunità nel Mezzogiorno. La mobilità, a partire da quella ferroviaria, è una delle prime emergenze della Calabria, basti pensare alla ionica. Che della Calabria non importasse niente a nessuno era già noto ma è inaccettabile che chi guida questa Regione, pur essendo della stessa coalizione che governa l’Italia, resta impassibile, e si gira dall’altra parte mentre la Calabria viene depredata di quelle risorse indispensabili e già assegnate per favorire un altro pezzo di Paese”.

Conclude Amali Bruni: