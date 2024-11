Mico’: Già in commercio le cuffie che leggono nel pensiero

di Alessandro Sica – ‘Mico’. Questo il nome delle cuffie che leggono nel pensiero e scelgono la canzone più adatta da ascoltare in base al vostro umore. Potreste non crederci, ma la società giapponese Neurowear le ha già messe in commercio.Il sistema si basa su un dispositivo che scansiona le onde cerebrali, per determinare l’umore dell’ascoltatore, e in base a queste sceglie la canzone da suonare.Inoltre, le cuffie sono dotate di led che segnalano il vostro umore a chi vi sta intorno: ad esempio, un punto esclamativo per quanto siete concentrati, uno “zzz” per quando siete stanchi e una “X” per quando siete stressati.Sembra però che il limite attuale del sistema non sia la capacità di lettura della mente, quanto piuttosto le poche canzoni taggate per descriverne l’umore. Per quanto sia ancora da migliorare ci sembra un accessorio che potrebbe risolvere un interrogativo di molti ‘ed ora cosa ascolto?!’ .