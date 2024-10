Migliaia di spettatori tra Reggio Calabria e Roma per il musical di Aladino

Anche Roma(Teatro Orione ) dopo Reggio calabria (Teatro Francesco Cilea)tributa scroscianti applausi alla compagnia sintesi ed al “magico mondo di Aladino”il musical rivisitato da armando gatto in memoria di valentina calabro. L’evento é stato patrocinato dal Policlinico Umberto I di Roma, dal Policlinico G. Martino di Messina e dal Comune di Roma Capitale.

Tante le emozioni per uno spettacolo che in sole due date ha coinvolto circa 4000 spettatori. Uno spettacolo che emana entusiasmo energia ed amore trasportando lo spettatore in un mondo diverso in un epoca sicuramente più dolce in un atmosfera un pò irreale. Un perfetto connubio tra danza, canto, recitazione e comicità farcito da performance artistiche di spessore. Nulla è scontato in questa versione di aladin, anzi i colpi di scena si susseguono a ritmo incalzante e catturano senza soluzione di continuità il pubblico presente dice armando gatto regista coreografo e direttore della compagnia sintesi.

“Non ci siamo limitati a subire il testo ma lo abbiamo fatto nostro rispettando le peculiarità personali di ogni artista sul palco”

il genio(Salvatore Parisi) non tenta di cancellare le sue origini calabresi anzi in alcuni frangenti li accentua come d’altronde fa jago(marco mellissari) umile servitore del perfido jafar dallo sputo facile.

il risultato? è l’ apprezzamento del pubblico che impazzisce ed elegge suo idolo il geniaccio azzurro di gioia tauro e si sbellica dalle risate con il piccolo ingobbito servitore

il sultano interpretato da felice D’agostino è perfetto nella mimica e nella gestualità e si accompagna ad una solida preparazione artistica musicale

Jasmin e Aladin rispettivamente interpretati da Stella Sorrentino e Francesco capodacqua sciorinano performance di valore artistico ed emotivo superiore alla media .si comportano da veri mattatori e trascinano con la loro voce il pubblico che rimane estasiato quando al culmine dello spettacolo interpretano “volo”

il perfido jafar (domenico perri) dimostra grandi capacità recitative e canore .

Ma è tutto il cast che funziona perfettamente shadia (Annalisa schiavone ) ha sicuramente nel suo futuro una lungimirante carriera ,abu’ e un esempio da seguire per ’interpretazione e stile, chiudono il cast dei protagonisti un Andalu (devide palaia) un po come dire “fricciccarelo” un eccentrica lunatica (Roberta Eva) una guardia facilmente irascibile ( Nazario Barbara) .

il tutto è coadiuvato da imponenti scenografie digitali (TR live)dalla perfezione digitale del suono di Carmelo Caratozzolo, dal trucco azzeccato dalla makeup artist Alessandra Gualtieri , dallo sguardo attento dietro le quinte della assistente di scena Domenica Panuccio

menzione speciale va ad un corpo di ballo per lo piu’ bagnarese giovane ma di indubbio talento(Carmelo Demaio Verdiana D’aspromonte Noemi Cimarosa Lorenzo Gatto Adele Zappia Giovanna Zoccali Giulia Iaria Fabiana D’auria Sara caruso Francesca Ruggiero Natalia Condina Elvira Dato)

Una serata straordinaria ancora di più perchè tutto questo è stato organizzato dalla associazione iostoconvale onlus per finanziare due campagne :

Finanziamento Borsa di studio “Valentina Calabrò – Il Trapianto Vale la Vita Destinatario del progetto: Policlinico Umberto I di Roma. Acquisto di un Ecografo portatile Vascolare “La prevenzione che Vale in FC” Destinatario del progetto: Policlinico “G. Martino” di Messina

in nome di valentina calabro giovane ballerina calabrese innamorata della vita tragicamente scomparsa l 8 dicembre di quest’anno a causa della fibrosi cistica

Si cercava un modo per dialogare offrendo l’opportunità di riflettere sulla vita di valentina e di far conoscere la fibrosi ai tanti che disconoscevano anche solo il nome di questa malattia . aggiunge Giosy Zappia presidente della onlus e credo che ci stiamo riuscendo.

Lo testimoniano queste 4000 presenze in solo due tappe del tour

E allora cosa aggiungere a cosi tal bellezza” sfreghiamo idealmente tutti insieme la lampada di aladino e facciamo in modo che anche questi due desideri si avverino”. Chiediamo all’italia intera di continuare a seguirci anche nelle prossime tappe del tour Reggio calabria (ritorno) Vibo valentia Torino con la speranza di aggiungere altri zeri ai 4000 e fare in modo che diventino 40.000