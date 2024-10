Migranti, Chiodo (PD): ‘Proposta Occhiuto irricevibile, non sono un business’

Di seguito la nota stampa di Mariachiara Chiodo, segreteria regionale del Partito Democratico:

“Trovo la proposta del Presidente Roberto Occhiuto di ‘assegnare’ i minori stranieri non accompagnati che sbarcano sulle coste calabresi, e più in generale Italiane, alle famiglie ‘più povere’ dietro pagamento di contributi economici, assolutamente irricevibile per diversi ordini di motivi”.

Spiega la Chiodo:

“In primo luogo, i minori stranieri non accompagnati sono soggetti ipervulnerabili per i quali deveno essere pensati, di concerto con il Tribunale per i minorenni che ne ha la competenza, percorsi di integrazione e di crescita che guardino esclusivamente al superiore interesse del minore. Pensare di inserire in contesti di marginalità e difficoltà economica bambini che, per la loro condizione, sono di per se soggetti deboli e problematici significherebbe implementare le marginalità già esistenti. Forse le famiglie sotto la soglia di povertà, sig. Presidente, avrebbero bisogno di supporto con misure a sostegno del reddito e dell’occupazione nonché di assistenza da parte dei preposti servizi sociali e non di doversi occupare di ragazzi e bambini traumatizzati, rispetto ai quali sussistono barriere linguistiche e spesso anche culturali”.

Conclude la segreteria regionale del Partito Democratico Mariachiara Chiodo: