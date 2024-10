Migranti a Roccella, 7 sono risultati positivi al Coronavirus

Inizia per Roccella una "nuova avventura" sulla giostra dell'emergenza Covid

Sono i 65 migranti sbarcati tra il 28 e il 29 agosto nel porto cittadino di Roccella Jonica. Stremati dalla traversata, il gruppo, formato da uomini e donne provenienti da Afghanistan, Iraq e Iran ha ricevut.o l’esito del tampone faringeo a cui è stato sottoposto direttamente sulle banchine del porto delle Grazie.

Sono 7 i migranti risultati positivi al Covid-19.

A distanza di una manciata di giorni quindi dalla soddisfazione per essere riusciti ad accudire al meglio, pur tra le molte difficoltà, il precedente gruppo di minori non accompagnati, per Roccella inizia un altro giro sulla giostra dell’emergenza immigrazione.