Migranti a Roccella, emerso un nuovo caso di positività al Covid-19

Il Comune di Roccella Jonica, con riferimento allo sbarco di cittadini stranieri di nazionalità pachistana, avvenuto nella tarda serata del 10 luglio 2020, comunica che la giornata è trascorsa serenamente.

In serata sono stati resi noti gli esiti dei tamponi effettuati nei giorni scorsi che hanno dato i seguenti risultati.

In via preliminare si ricorda che i primi tamponi effettuati al momento dello sbarco avevano censito 5 casi di positività al virus tra i 20 minori sbarcati a Roccella. In data 17 luglio sono stati resi noi gli esiti dei tamponi fatti sui 23 minori ospitati nella struttura (3 minori afferiscono al precedente sbarco del 29 giugno) che hanno confermato la positività dei 5 casi rilevati allo sbarco e hanno censito 2 nuovi casi, portando così a 7 il numero complessivo di casi positivi censiti tra gli ospiti della struttura.

Gli esiti dei tamponi analizzati in data 21 luglio danno, rispetto ai dati censiti il 17 luglio:

a) la conferma della positività di 2 casi

b) l’esito NEGATIVO per 3 casi in precedenza positivi

c) due casi per i quali è stata disposta la ripetizione delle analisi, in precedenza risultati positivi

d) un nuovo caso di positività

Il totale dei casi positivi ACCERTATI all’esito dei tamponi del 21 è di 3 casi positivi. E’ da precisare che per avere conferma dalla avvenuta guarigione dei 3 casi oggi censiti come negativi è necessario attendere l’esito del secondo tampone di conferma che sarà effettuato nei prossimi giorni.

Risulta assolutamente infondata quindi la notizia circolata in queste ore che quantifica in 10 casi il numero di casi positivi al COVID 19 tra i minori ospitati a Roccella.

Ci troviamo ancora una volta costretti ad appellarci al senso di responsabilità di tutti gli attori coinvolti nella gestione di questa delicatissima vicenda affinché evitino interpretazioni frettolose dei dati ufficiali comunicati dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria, attendendo il comunicato ufficiale del Comune, ancorché lo stesso fosse trasmesso nella tarda serata in modo da garantire la fondatezza assoluta dei dati comunicati.

Tutti i minori anche oggi sono stati sottoposti alla visita di controllo da parte dell’autorità sanitaria regionale e anche tale ultimo controllo ha confermato che essi non presentano alcun sintomo di malattia derivante dal COVID19.

Nei prossimi giorni le competenti autorità sanitarie assumeranno le decisioni più opportune in merito al prosieguo della quarantena. Nel frattempo continueremo a garantire ai minori l’assistenza socio sanitaria più idonea alla loro tutela, nel quadro complessivo di assoluta tutela della salute e della incolumità dei cittadini e dei turisti presenti a Roccella.