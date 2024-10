Milia (Forza Italia): “Calabria protagonista alla manifestazione nazionale Azzurra Libertà”

A Bellaria Igea Marina (RN) la festa nazionale dei giovani di Forza Italia, il coordinatore regionale Federico Milia “La Calabria colonna portante dell’evento in Emilia Romagna”.

“Negli anni siamo riusciti a formare una comunità politica coesa, in tutta Italia da Nord a Sud, formata da giovani amministratori e militanti uniti dagli stessi valori e con un unico obiettivo: lavorare insieme per servire sui nostri territori” dichiara entusiasta il coordinatore regionale di Forza Italia giovani Calabria, Federico Milia.

“Azzurra libertà”, la festa nazionale dei giovani di Forza Italia, anche quest’anno è stata un successo: “merito della sinergia tra tutti i coordinamenti regionali e di un entusiasmo rinnovato dal lavoro straordinario del nostro coordinatore nazionale Stefano Benigni, assieme al responsabile nazionale organizzazione Simone Leoni, a cui rivolgo il mio grazie più sentito per l’impegno e l’attenzione che dedicano ad ogni evento per promuovere la crescita di questa comunità politica” afferma Milia.

“Azzurra Libertà rappresenta un po’ la consacrazione di un lavoro iniziato qualche anno fa in Calabria, assieme al nostro coordinatore regionale l’On. Cannizzaro, che dal primo giorno ci supporta, coinvolgendo i ragazzi del movimento giovanile in ogni iniziativa ed attività di partito: tanti piccoli e grandi traguardi raggiunti fino ad oggi ci hanno permesso di prenderci il nostro spazio anche nelle manifestazioni nazionali, per ribadire che la Calabria c’è e vanta un gruppo di giovani forzisti che, permettetemi di dirlo, non ha eguali in Italia” dichiara il coordinatore Milia.

“Al Presidente Occhiuto, anche lui intervenuto alla manifestazione, va tutta la nostra gratitudine per il suo impegno nella costruzione di una Calabria migliore” – conclude Milia – “un impegno per cui sentiamo il dovere di collaborare, fianco a fianco, lavorando ogni giorno sui territori per restituire ai calabresi quella fiducia nelle istituzioni andata persa”.