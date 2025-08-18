Jovan Miljanic è il nuovo giocatore della Dierre Basketball Reggio Calabria

La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di annunciare l’ingaggio di Jovan Miljanic, ala classe 2002, alto 198 cm, un atleta dal fisico prestante e dalle gambe esplosive che riparte dalla Calabria, la terra che lo ha lanciato in gioventù, pronto a mettersi in gioco sotto la guida del coach Francesco Inguaggiato.

Miljanic è senza dubbio un prospetto dal talento enorme, le cui potenzialità non sono ancora state pienamente espresse. Nonostante ciò, le sue doti tecniche e atletiche lo rendono un giocatore di grande interesse: un’elevazione eccezionale, una penetrazione travolgente e una micidiale precisione da tre punti fanno di lui un’arma offensiva in grado di fare la differenza in campionato.

Cresciuto nelle giovanili del Catanzaro, dove aveva già mostrato segni di grande talento, Miljanic ha poi militato in squadre come Paffoni Omegna, Monteroni, Bim Bum Basket Rende, spaziando tra i campionati di A2, B Unica, B2 e C. Nella stagione appena conclusa, ha contribuito in modo determinante alla stagione della Virtus Castellaneta, vincendo il Campionato di C Puglia e successivamente gli spareggi tra regioni.

Ora, con la Dierre Basketball Reggio Calabria, Jovan ha l’opportunità di ritrovare la giusta continuità e dimostrare tutto il suo valore in una squadra che punta a crescere e competere ai massimi livelli.