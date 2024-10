Milleproroghe, Cannizzaro esulta: ‘Ottenuto ciò che i calabresi chiedevano da anni’

“È una notizia magnifica per tanti lavoratori e quindi per tante famiglie, perché abbiamo ottenuto ciò che serviva alla Calabria da anni: stabilizzazioni e, per la prima volta nella storia regionale, sblocco del turnover”.

Non nasconde la contentezza per lo straordinario risultato raggiunto, l’On. Francesco Cannizzaro, a cui si deve l’emendamento 1.57 al corposo Decreto non a caso denominato “Milleproroghe”.

Grazie a questo emendamento, infatti, alla Calabria andranno 5 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Risorse messe a disposizione dalla Funzione Pubblica, che di fatto consentiranno alla Regione di effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazioni di precari.

