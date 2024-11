Mimmo Praticò ospite di Massimo Calabrò su Reggio Tv

Mimmo Praticò, prima che presidente della società calcistica di Reggio Calabria, è stato presidente del Coni Calabria per 15 anni, assessore comunale allo sport con Italo Falcomatà e Giuseppe Scopelliti, capo delegazione dell’under 19 di calcio e tanto altro. Si è discusso soprattutto di questi aspetti nella puntata numero 20 di “10 Domande” la trasmissione in onda su Reggio Tv ideata e condotta da Massimo Calabrò.

Nei corso della puntata si è parlato anche del periodo in cui è stato vicepresidente della Reggina dal 1986 al 1996, della gara del 25 giugno al Granillo tra la Reggina ’88 e Reggina ’99, della famiglia che lo supporta costantemente e degli hobby che per motivi di tempo non riesce più a praticare.

La trasmissione andrà in onda sabato alle 12 e 30, con repliche domenica intorno alle 22 e 50, lunedì alle 19 e 45 e mercoledì alle 17.