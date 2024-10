Minacce a Calderoli, Minasi: ‘Episodio gravissimo. Sud cui appartengo non è questo’

La senatrice Tilde Minasi esprime in una nota la sua solidarietà al Ministro Calderoli per le recenti minacce ricevute:

Prosegue la Minasi:

“Il Sud a cui appartengo, infatti, non è questo, ma è fatto di persone perbene che, come me, combattono proprio per difenderlo da chi lo vuole sporcare e sono anch’esse certamente indignate per l’accaduto. So già che Roberto Calderoli non si lascerà intimidire e andrà avanti per la sua strada, affinché il progetto dell’autonomia differenziata, su cui lui è da sempre impegnato e a cui si ricollega l’episodio odierno, possa trovare finalmente realizzazione. Proprio il Meridione potrà trarre da questa riforma nuove e importanti opportunità di crescita e sviluppo, diversamente da quanto sostengono i detrattori. E noi staremo accanto al Ministro su questo percorso. Nessuna minaccia potrà fermarci”.