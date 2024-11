Minibasket Summer Tour Kinder sul Lungomare Falcomatà

Il comitato calabrese della Federazione Italiana Pallacanestro organizza una delle tre tappe nazionali della manifestazione giovanile nazionale dedicata al minibasket. L’evento intende promuovere l’attività sportiva nelle nuove generazioni sviluppando i concetti riferiti al vivere in modo “sportivamente sano” con l’obiettivo primario di avvicinare ulteriormente le bambine e i bambini, attraverso il basket, a corretti stili di vita invitando le famiglie a condividere con i propri figli momenti unici, coinvolgenti ed entusiasmanti.

La manifestazione sportiva, che si svolgerà nell’arco di due giornate (13 e 14 giugno 2015) sul lungomare di Reggio Calabria, sarà anche occasione di visibilità per la pallacanestro giovanile del Sud. Oltre ai bambini calabresi, infatti, prenderanno parte al torneo anche quelli di altre regioni del Mezzogiorno. Durante il week end dell’evento, oltre alle tante attività programmate, ci sarà la possibilità di partecipare ad attività sportive libere indirizzate agli appassionati del basket che saranno gestite da istruttori minibasket Fip. Fra i diversi momenti già in ‘scaletta’, prevista l’attività specifica “Easy Basket” per le scuole che partecipano al progetto “Una Regione in movimento”, promosso dall’Ufficio Regionale Emfs.

Nella location dell’evento sarà allestito un villaggio sportivo composto da tre campi da gioco e da numerosi gonfiabili. A tutti i partecipanti alla manifestazione, che registra la promozione diretta di Maurizio Cremonini Tecnico federale settore giovanile e minibasket Fip visibile attraverso il link https://youtu.be/AyYb0bYsl8c, sarà donato un kit sportivo e vari gadget personalizzati.

La tappa reggina dell’evento nazionale, che conta anche gli appuntamenti di Torino e Treviso, si avvale della collaborazione e del patrocinio del Comune di Reggio Calabria e ha come obiettivo quello di diventare una grande festa di sport e aggregazione sociale, diventando anche momento di attenta verifica sui progressi compiuti dai movimenti giovanili. Obiettivi, questi, su cui è fortemente impegnata la Fip Calabria, presieduta da Sandro La Bozzetta, che intende puntare e sostenere lo sport giovanile nella ferma convinzione che questo sia uno degli asset necessari per completare quel percorso finalizzato alla promozione educativa/formativa del giocosport e ad un ulteriore rilancio del basket regionale. “Il Minibasket Summer Tour Kinder+Sport 2015 – ha affermato La Bozzetta – è uno dei tre eventi regionali in cui il Comitato è impegnato nei prossimi mesi di giugno e luglio, infatti, inizieremo il 2 giugno a Vibo Valentia (VV) con la Festa del basket calabrese, con all’interno il Trofeo delle province, All Stars Game maschile e femminile e le premiazioni dei campionati giovanili 2013/2014. Chiuderemo a Crotone con il prestigioso Torneo del Mediterraneo, giunto all’undicesima edizione. Questi eventi – ha concluso il presidente della Fip regionale – dedicati allo sport giovanile, saranno l’occasione per promuovere il movimento cestistico calabrese attraverso iniziative entusiasmanti e coinvolgenti”.