Candidatura Minicuci, Klaus Davi: ‘FI si è dimostrata una forza politica responsabile’

«Leggo che il candidato sindaco del centrodestra sarà probabilmente Nino Minicuci. Ci siamo sentiti in passato sempre a riguardo della storia delle comunità ebraiche in Calabria, una passione che ci accomuna. È un amico dello Stato di Israele, un moderato, un uomo pacato. Non voglio entrare nel merito delle scelte del centrodestra, ma non mi sembra una soluzione estremistica. Salvini è tutto meno che uno sprovveduto».