Il Ministro Azzolina telefona al sindaco di Locri

Il sindaco di Locri Giovanni Calabrese in merito alla visita “istituzionale” del Ministro della Pubblica Istruzione, on.le Lucia Azzolina, aveva ieri inviato una lettera al ministro manifestando il proprio disappunto sul mancato invito all’ Amministrazione comunale e la mancata collaborazione per una lodevole iniziativa quale la firma di un protocollo d’intesa a favore dei giovani.

Perplessità e sgomento che lo stesso ha potuto esprimere proprio stamattina quando ha ricevuto la telefonata della stessa on.le Azzolina.

Il ministro ha tenuto a precisare che l’incontro di oggi a Locri non è stato organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione, scusandosi, ad ogni modo, con il primo cittadino.

«Nel corso della lunga e garbata conversazione – riferisce Calabrese– ho confermato al signor ministro il mio disappunto e rincrescimento per l’iniziativa di oggi a Locri invitandoLa in ogni caso a visitare l’ospedale, come già avevo scritto nella lettera, e se ha piacere a chiarire l’incresciosa e imbarazzante situazione anche gustando una buona granita calabrese.

Pomeriggio, in ogni caso, dalle 14.30 sarò in Ospedale sperando che il Signor Ministro raccolga il mio invito modificando per pochi minuti il proprio programma, in quanto averla a Locri oggi, è importante per constatare la grave e immutata situazione della nostra Sanità.

Pur consapevole che non è competenza del Suo dicastero, l’opportunità della sua presenza significherebbe essere da portavoce al presidente Conte che già, recatosi a Locri, ci confermò che avrebbe presto dato risposte alla comunità».