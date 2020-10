Il Ministro della Salute Speranza a sostegno di Falcomatà : 'Giuseppe sono al tuo fianco'

“Caro Giuseppe, sono al tuo fianco in questa sfida importante per dare continuità al lavoro che hai avviato a Reggio Calabria. Il nostro mezzogiorno ha uno straordinario bisogno di persone serie e preparate, che si battano per riaffermare il primato dei beni pubblici fondamentali di cui proprio un sindaco deve essere il primo garante. Forza e coraggio.”