Miramare e Reggio Calabria Film Fest, due After Party da non perdere

Reggio Calabria in questi giorni ‘travolta‘ dal mondo dello spettacolo e del cinema in particolare. Cinque giorni intensi di concorsi, proiezioni e incontri: venerdi 29 e sabato 30 marzo la grande chiusura del Festival, con diversi ospiti di caratura nazionale e internazionale che arriveranno in riva allo Stretto.

Leggi anche

Il Miramare sarà la casa di due after party, eventi che solitamente impreziosiscono la cornice di ogni festival che si rispetti.

QUANDO

Venerdi 29 marzo il party vedrà in consolle dj Pato Marra e come special guest Nena Lucic. Presenti al party anche gli ospiti del Reggio Calabria Film Fest, in un’atmosfera unica grazie alla bellissima location che ospiterà il party.

L’ingresso è su prevendita, il costo dell’ingresso è di 15 euro. Sabato invece il format collaudato Anema&Core ‘traslocherà’ eccezionalmente dal Via Veneto al Miramare. La tradizione della musica italiana è l’ingrediente perfetto per fare da colonna sonora al Reggio Calabria Film Fest in quello che si può definire come l’evento di chiusura della manifestazione.

Anche nell’after party di sabato, prevista la partecipazione di alcuni degli ospiti che prenderanno parte all’ultima giornata del Reggio Calabria Film Fest.

Ingresso gratuito fino alle 23.30 su lista.