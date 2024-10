Miss Italia 2018 – Eletta la 1ᵃ classificata Miluna Città di Piane Crati

È Michela Rizzuti (con il numero 17), la prima classificata con la fascia Miss Miluna Città di Piane Crati, eletta nella tappa che si è svolta a Piane Crati (Cosenza), su viale della Repubblica. Altre cinque fasce sono state assegnate nel corso della serata. Intanto il concorso di Miss Italia in Calabria prepara la prossima tappa che sarà venerdì 13 luglio a Corigliano Calabro (Cosenza) nel Castello Ducale dove verrà assegnata la fascia di Miss Castello Ducale. Michela Rizzuti ha 18 anni (è alta 1.75), e vive ad Aprigliano, in provincia di Cosenza, dove a settembre inizierà l’ultimo anno alla Ragioneria. «Vincere una fascia è un’emozione bellissima – racconta la neo Miss Miluna Città di Piane Crati che con il titolo conquistato parteciperà alle selezioni regionali – Mi aspetto che Miss Italia sia una esperienza molto utile e che possa aiutare anche la mia grande passione per il ballo».

Altre cinque le fasce attribuite nel corso della serata di Miss Italia: al secondo posto con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza si è classificata Ludovica Dito; terzo posto per Antonella Caruso eletta Miss Love’s Nature. Al quarto posto si è classificata Manuela Pugliese; quinto posto e fascia di Miss Interflora per Rosy Bertino; Giuliana Panzino ottiene il sesto posto. La serata, tappa delle selezioni organizzate dall’agenzia Carlifashionagency diretta da Linda Suriano (che è anche direttore artistico della kermesse), è stata condotta da Raffaella Salamina e ha visto la giuria composta dalla presidente Luciana Fuoco capogruppo di maggioranza in consiglio comunale, dalla segretaria Paola Ambrogio della Graffio beauty accademy, dai cantanti e musicisti Alfredo Parise e Roberto Bozzo, da Matteo Mariano del Conad dei Fratelli Leone, Italo Acciardi di EdilVigi, Barbara De Rose di Tentazioni, Anna Pia Nicoletti di Bomba Pub, il delegato per l’emergenza randagismo e sanità del Comune di Cosenza Massimo Bozzo e Sara Carlini di Scintille Rende.

La serata (la cui regia è curata da Vincenzo “Nac” Naccarato), è stata aperta dal corpo di ballo di Miss Italia in Calabria curato da Lia Molinari composto da Ecle Rose, Alessia Mazzei, Francesca Carolei, Luca Passarelli, Alessia Mandoliti e Miss Calabria 2017 Maria Francesca Guido che veste anche la fascia nazionale di Miss Interflora 2017. Miss Calabria 2017 ha poi sfilato insieme a Miss Sport Calabria 2017 Ludovica Presa e Miss Cosenza Kaffé Chiara Ciprì con la collezione di Tentazioni firmata da Barbara De Rose.

Nel corso dello spettacolo ci sono stati i giochi di fuoco sulle parole della scrittrice Rupi Kaur e quelli di luce di Serena Bucca di Pagliassi.it e l’esibizione musicali di Alfredo Parise e dei Sabatum Quartet. Ha, inoltre, portato sul palco di Piane Crati il neo sindaco Michele Ambroggio.

«Piane Crati per me è la mia seconda casa. Sono molto felice di tornare qui con Miss Italia in Calabria e spero che l’affetto del pubblico che abbiamo trovato stasera ci accompagni in tutte le selezioni» – è il commento prima del verdetto di Linda Suriano della Carlifashionagency. La carovana di Miss Italia in Calabria ora si prepara per la serata al Castello Ducale di Corigliano Calabro (Cosenza). Anche per l’edizione 2018 sarà Ten – Teleuropa network, canale 10 del digitale terrestre, la televisione ufficiale del concorso. Si aggiunge la trasmissione radiofonica “Miss In Onda”. Il format, ideato e condotto da Luigi Grandinetti, racconterà via etere le tappe della manifestazione in onda su ben 15 radio. «Cerchiamo ragazze che non siano semplicemente belle – continua l’agente regionale del concorso Linda Suriano – giovani donne piene di personalità, che abbiano voglia di esprimersi. E che soprattutto, sappiano rappresentare la bellezza genuina della Calabria». La Carlifashionagency, anche per le serate di Miss Italia 2018, ha creato un nuovo look e una nuova scenografia, continuando a guardare a importanti temi sociali. Nella nuova edizione di Miss Italia Calabria si esibiranno numerosi artisti della regione. «Dunque, non sarà un semplice concorso di bellezza e una mera sfilata di giovani concorrenti ma un vero e proprio show», così promettono gli organizzatori. Le ragazze potranno esprimersi ed esibirsi dimostrando il loro talento: nella danza, il canto o la recitazione. Saranno affrontati temi di attualità perché Miss Italia, come fortemente vuole la patron Patrizia Mirigliani, non dimentica il sociale e la cultura.