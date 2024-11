Miss Italia: a Cosenza la presentazione della nuova squadra

Miss Italia, il mitico concorso che racconta oltre 60 anni di bellezza nazionale, cambia e si rinnova anche in Calabria.Venerdì 7 novembre, alle ore 11, sul Terrazzo Pellegrini (Casa editrice Pellegrini, via Camposano 41, ex via DeRada) la conferenza stampa per presentare la nuova squadra del concorso di bellezza più amato d’Italia.Alla guida della manifestazione, esclusivista per la Calabria: l’agenzia Carlifashionagency (diretta da Carmelo Ambrogio e Linda Suriano) in collaborazione con lo stilista Claudio Greco.All’incontro con la stampa parteciperà, assieme allo stilista Claudio Greco e ai titolari dell’agenzia Carlifashion (Carmelo Ambrogio e Linda Suriano), il prestigioso team nazionale del concorso, Miss Italia 2014 e le Miss Italia Calabresi.”E’ per noi un grande onore avere la direzione artistica di Miss Italia in Calabria – spiegano gli organizzatori – una manifestazione che ha segnato la storia del Paese che si evolve a passo con i tempi. La Calabria è sempre stata una regione importante per il concorso, terra di splendide miss poi diventate affascinanti donne dello spettacolo. In linea, con la nuova immagine del concorso, ideata dalla patron Patrizia Mirigliani, anche qui in Calabria punteremo non solo alla bellezza ma anche all’arte e alla cultura – e concludono- Cercheremo non solo belle ragazze ma giovani donne complete, affascinanti dentro e fuori!”