Miss Mondo Calabria 2025: si aggiudica la fascia una giovane reggina

Si è svolta la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo, che ha fatto tappa nella stupenda location di Caposperone Resort.

A rappresentarlo in esclusiva regionale la nota agenzia Andrea Cogliandro Eventi.

Valeria Meduri è la nuova finalista regionale

È stata la concorrente numero 3, Valeria Meduri, 19 anni di Reggio Calabria e studentessa universitaria di Progettazione della Moda presso l’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, a guadagnare il primo posto e aggiudicarsi così la fascia di finalista Regionale di Miss Mondo Calabria 2025.

Emozionata e con tanti sogni nel cassetto, intervistata subito dopo la vittoria commenta:

“È davvero difficile descrivere l’emozione che provo in questo momento. Vincere questa tappa di Miss Mondo Calabria è per me un traguardo importante e una spinta a continuare con ancora più impegno e passione. È stato molto più che partecipare ad un concorso, un viaggio di crescita, ispirazione e condivisione, con ragazze straordinarie. Tutto questo grazie alla grande famiglia di Miss Mondo Calabria capeggiata da Andrea Cogliandro Eventi” – conclude la reggina.

Moda, talento e spettacolo in passerella

Durante la gara le ragazze hanno sfilato in abiti casual, eleganti ed abiti da cerimonia, intervallando le uscite con esibizioni di canto e di ballo.

“Una giornata di moda e soprattutto di tantissima bellezza conclusa con un grande evento – commenta il patron regionale di Miss Mondo Calabria Andrea Cogliandro – Faccio i complimenti alle numerose ragazze provenienti da ogni parte della regione, alla vincitrice e anche alle non, alle numerose ragazze che ogni giorno si uniscono a questa grande famiglia e soprattutto a chi dietro le quinte ha lavorato per rendere unica una giornata così importante per questo prestigiosissimo concorso di bellezza”.