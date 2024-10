Mister Davide Monopoli confermato sulla panchina della Volley Reghion

Se tante giocatrici della scorsa stagione sono state confermate, non poteva essere altrimenti che anche per il condottiero che le ha guidate al trionfo. Insomma, squadra che vince non si cambia. E non si cambia neanche Mister.

Infatti la Volley Reghion ha confermato Davide Monopoli. Dunque la Società del patron Rappoccio ha riconosciuto il buon lavoro svolto dall’allenatore, pugliese di nascita e calabrese di adozione, dando così continuità al progetto tecnico intrapreso e puntando a nuovi obiettivi sulla base di una visione comune tra la dirigenza e l’area tecnica.

«Sono felicissimo ed entusiasta di questa riconferma. – ha dichiarato Monopoli – Ringrazio tutte le ragazze che hanno fatto parte del Roster l’anno scorso perché abbiamo fatto un percorso eccezionale, se non fosse stato per loro non so se saremmo riusciti a completare il campionato e portarlo alla vittoria. Soprattutto ringrazio chi andrà a giocare altrove, che ha fatto scelte diverse». E per quanto riguarda il prossimo futuro l’allenatore commenta: «Sicuramente il ds è riuscito a colpire nel segno, a centrare tutti i colpi che si era prefisso. Abbiamo fatto una campagna acquisti molto oculata, prendendo gente che volevamo, che per noi è stata una fortuna. Quando hai la possibilità di scegliere le atlete e tutte quelle che hai scelto vengono da te, vuol dire che la società è solida. Ci aspetta un campionato difficilissimo, paragonabile più a un A2 che a un B1. Ci faremo trovare pronti, cercheremo di dare battaglia in tutti i campi: sarà un anno divertente è spettacolare».