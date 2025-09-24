Ponte, Mit: ‘Opera non in discussione, chiarimenti alla Corte dei Conti nei tempi previsti’
"Tutti i chiarimenti e le integrazioni chieste dalla Corte dei Conti fanno parte della fisiologica interlocuzione tra istituzioni e saranno fornite nei tempi previsti" la nota del Mit
24 Settembre 2025 - 17:20 | di Renato Pesce
“Tutti i chiarimenti e le integrazioni chieste dalla Corte dei Conti fanno parte della fisiologica interlocuzione tra istituzioni e saranno fornite nei tempi previsti, a maggior ragione per un’opera così rilevante”.
Così una nota del Mit dopo i rilievi espressi dalla magistratura contabile su tempi e modalità della delibera Cipess.
“Il Ponte sullo Stretto non è in discussione e gli uffici competenti sono già al lavoro”.
Fonte ansa.it