Reggio, disponibile ora il nuovo singolo di MK9Ɛ

5:19 è il nuovo brano di Mirko Lucisano, uscito questa notte a 00.00, ed è la nuova sfida del cantautore reggino che ha debuttato con “Sono pazzo di te” lo scorso maggio, continuando (tra gli altri) con Aurora, Pubblicità e DDM, ottenendo complessivamente 325 mila stream.

Dentro 5:19

“E’ un pezzo estivo che farà ballare chi l’ascolterà” afferma Mirko ai microfoni di CityNow.

“E’ una canzone -continua- che ho scritto in modo decisamente particolare: partendo dalla fine, e completandola con quelle che poi sono risultate le parti iniziali. E’ un brano che non ha riferimenti verso una persona diretta. E’ stato creato con riferimenti puramente casuali.”

“La pillola in copertina simboleggia l’ecstasy; infatti nella canzone si parla di una droga che però sono sicuro non è quello che vi aspettate…”

Dove ascoltarla?

La canzone è riproducibile da ogni parte del mondo essendo presente su Spotify, Amazon Music, Apple Music, iTunes, Veezer, Tik Tok e Pandora. Sarà disponibile inoltre come musica da inserire nelle storie del noto social network Instagram.

TESTO

Ey ey

E allora resta

Anche senza di me

Vedo che mi parli

Ma tanto sai non rispondo

Sento che mi chiami

Ma solo perchè non dormo ey

E non mi importa se c’è

Un’altra storia

Un’altra notte

Un’altra birra con te (Okay)

E me ne frego se c’è

Un’altra qui insieme a me

Sai che voglio solo me e te

E allora resta

Anche senza di me

Che non mi importa

Avere un perchè

Forse richiamerò

Oggi non lo so

Da domani si

Forse morirò

E allora resta

Anche senza di me

Lo so che poche volte

Tu ti fidi di me

Io non mi fido da 18

Figurati te

Quindi figurati se

Un motivo non c’è

Se li sto facendo

E’ la tua borsa Chanel

Più fumo e inchiostro sulla pelle (Ey)

Che sangue nelle vene (Ey)

Io principe del male (Ey)

Tu regina del bene (Ey)

Per sta sera dai che rimaniamo assieme

Basta solo un’ora effetto kerosene

Ne faccio un’altra

Perchè una non mi basta

Una per il cuore

Una per il mal di testa

Dici quello che vuoi

Tanto poi non mi interessa

Non ti seguo

Perchè guardare le storie mi stressa

Spogliati da sola sennò poi la colpa è mia

Tutto quello che hai di buono

Sta sera se ne va via (Se ne va via)

Il tuo tipo che mi chiama

L’ iPhone che vola via

Senti come, sale, lenta

La tua Tacky Cardia

E allora resta

Anche senza di me

Che non mi importa

Avere un perchè

Forse richiamerò

Oggi non lo so

Da domani si

Forse morirò

E allora resta

Anche senza di me

Ey

Senza di me

Senza di te

Ancora sto fumando

E tu mi chiedi perchè

Senza di me

Senza il tuo ex

Lascia pure fare

Che poi lui pensa a me

Scendiamo un pò dagli altri

Che ci stanno cercando

Metti la mano sul petto

Senti che sta tremando

Rimani un pò da me

Che quelli stanno ballando

Netflix che ci chiede

Se ancora stiamo guardando

(Ey) Con le altre si

Ma con te è diverso

Sai che quando siamo insieme

Non dimostro affetto

Non dimostro effetto

Un pò troppo imperfetto

Sono strano lo sai

E sono strano lo ammetto

Con più oro addosso tipo Golden Boy

Però senza noi

Resto con i tuoi

Un altro drink al Toy

Digli che ritorni

Però stai con noi

Fumi, bevi, poi fai un pò quello che vuoi

E giuro per sta notte non ti mancherò

Non mi penserai

Non ti penserò

Adesso che non so più dove

Adesso che non so più come

Forse ti rispondo

E dopo sorge (A e 19)

Perche tu sei

Pazza come il sole

Mi uccidi e poi

Poi mi chiami amore

Forse richiamerò

Oggi non lo so

Da domani si

Forse morirò

E allora resta

Anche senza di me

Ey

Mk

93-17

Ey-ey-ey-ey-ey