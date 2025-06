Reggio, bentornato Molo 74: inizio col botto per la nuova stagione estiva

Ci era mancato. La prima serata al Molo 74 è stata un vero successo, con un evento che ha superato le aspettative di tutti i partecipanti. L’inaugurazione della stagione estiva ha attratto numerosi clienti che non vedevano l’ora di tornare a vivere l’atmosfera unica di uno dei locali più iconici della città.

Il Molo 74 è più di un semplice locale: è il cuore pulsante dell’estate reggina, un angolo speciale della città che riesce a coniugare l’eleganza mediterranea con la voglia di divertimento e socialità. Con l’inizio di questa nuova stagione, il Molo 74 ha riaperto le sue porte con un evento che ha messo in evidenza il grande lavoro svolto per ristrutturare e rinnovare la struttura, offrendo agli ospiti una location moderna e raffinata, perfetta per serate di intrattenimento e relax.

Le luci, la musica e l’ambiente accogliente hanno fatto sì che l’inaugurazione fosse un successo, testimoniato dal gradimento degli ospiti, che hanno accolto con favore la volontà della famiglia Cormaci di aver riportato il Molo 74 al centro della scena reggina.

La rinascita del Molo 74 è solo una parte di un progetto esteso a 360 gradi, che ha coinvolto tutta la struttura dell’Oasi di Reggio Calabria, un luogo storico che ora può finalmente godere di un nuovo splendore. La ristrutturazione, portata avanti con passione e determinazione negli ultimi mesi e ancora non completata, ha già permesso di far ridiventare lo storico stabilimento balneare tra luoghi più apprezzati della città, simbolo di eleganza, modernità e tradizione.

Antonio Cormaci, imprenditore reggino e titolare della struttura, commenta con soddisfazione l’ideale partenza della stagione estiva.

“Abbiamo lavorato intensamente negli ultimi mesi per riportare l’Oasi e il Molo 74 alla sua massima espressione. Questo è un luogo che rappresenta un pezzo importante della storia di Reggio Calabria, e siamo felici di poterlo restituire alla città in una versione moderna, ma rispettosa delle sue radici. Oggi siamo riusciti a creare uno spazio che unisce intrattenimento, cultura, sport e convivialità.” Il progetto di ristrutturazione ha coinvolto non solo la parte strutturale, ma anche il design degli spazi, che ora vantano un arredamento raffinato e innovativo, capace di soddisfare ogni tipo di esigenza”, le parole di Cormaci.

Al Molo 74, infatti, si può vivere l’esperienza del caffè al mattino, della lounge nel pomeriggio, e degli eventi serali che animano la città. Il tutto in una speciale atmosfera di esclusività.

L’Oasi rappresenta ora un punto di riferimento per la vita sociale e culturale di Reggio Calabria, offrendo uno spazio versatile dove si possono praticare sport, gustare prelibatezze gastronomiche e partecipare a eventi di ogni tipo. Non è solo un luogo dove divertirsi, ma anche un punto di aggregazione per la comunità reggina, che ha finalmente ritrovato uno spazio di qualità dove trascorrere momenti indimenticabili.

“Voglio ringraziare di cuore la mia famiglia e i miei collaboratori per il supporto fondamentale che mi danno ogni giorno. Senza di loro, non riusciremmo a lavorare con la stessa passione e dedizione. Un pensiero speciale va anche ai fratelli Scaramozzino, che in passato hanno dato vita all’Oasi, creando un luogo magico che ancora oggi è nel cuore di tutti. Senza il loro impegno e la loro visione, non sarebbe stato possibile arrivare a questo punto”, evidenzia Antonio Cormaci.

Il successo è testimoniato anche dai numeri: già oggi infatti sono quasi 1500 i tesserati dell’Oasi. “A ognuno di loro va il nostro ringraziamento. E’ un segnale di stima e fiducia che ci inorgoglisce e ci spinge a fare sempre meglio”, conclude Cormaci.

Non resta quindi che dare appuntamento a tutti gli eventi, le serate e i banchetti che animeranno il 2025 dell’Oasi, facendo di questo luogo uno dei più esclusivi e importanti della città.