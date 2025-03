La Redel Viola cade nel finale: Monopoli vince e allunga in vetta

Termina con un’altra serata amara ed un risultato negativo la lunga trasferta in terra di Puglia della Redel Viola. Finisce 69-67 il big match tra prima e seconda della classe della fase a orologio.

Vince Monopoli che allunga la striscia di vittorie (5 su 5 nel play in Gold) e la distanza dai neroarancio, ora a -6 dalla vetta. Vince Monopoli, squadra ricca di soluzioni, tenace in difesa, cinica sul finale di una partita controllata per larga parte nel punteggio.

La Viola dal canto suo gioca una buona gara ma fallisce nei momenti clou: manca la zampata vincente, il canestro risolutore che aumenta le distanze, che concede il controllo sul cronometro. E invece arrivano palle perse e tiri a bassa percentuale realizzativa (49% da due e 22% da tre), vuoi per i soliti sanguinosi errori, vuoi per la difesa monopolitana, stasera eccezionale.

Dell’Anna (ha un momento d’oro nel terzo quarto ma è Bangu la nota positiva della serata: il giovane play neroarancio migliora di partita in partita dimostrando sempre maggior personalità oltre a doti fisiche straordinarie. Suoi i canestri in penetrazione che, in alcune fasi della gara, hanno dato slancio e concretezza al lavoro dei compagni. Risposte meno convincenti arrivano da Traore e Stamatis, ma il tempo e il lavoro in palestra aiuteranno gli ultimi arrivati ad assimilare ritmi e direttive di coach Cadeo.

A cominciare, si spera, dal prossimo duro impegno contro Avellino nuovamente tra le mura amiche e col fondamentale supporto del pubblico del Palacalafiore.

La partita

I neroarancio scendono in campo con Idiaru, Bangu, Ani, Dell’Anna e Donati per un avvio di gara all’insegna dell’equilibrio. La Viola si affida alla sua difesa aggressiva per trovare soluzioni in transizione e costruire il primo allungo: l’energia di Bangu e la velocità di Idiaru portano il punteggio sul 14-8.

Monopoli risponde con Vitale, che realizza otto punti consecutivi, tra cui due triple dalla stessa mattonella. Il primo quarto si chiude con i padroni di casa avanti 21-18.

Monopoli prende il controllo nel secondo quarto

Nel secondo periodo, l’inerzia passa ai padroni di casa. Con un mix di fisicità e intensità difensiva, Monopoli mantiene un vantaggio costante di 6-8 punti.

La Viola fatica a trovare soluzioni offensive: Ani e Dell’Anna sbagliano da fuori, mentre Monopoli continua a colpire con Preira, Spatti e Formica. Uno strappo di Spatti, tra tripla e contropiede, porta il massimo vantaggio della serata: +11 (41-31).

Si va al riposo lungo con la Redel in difficoltà, costretta a inseguire nel secondo tempo.

La Viola rientra in partita nel terzo quarto

Coach Cadeo prova a cambiare assetto inserendo un quintetto più fisico con Stamatis, Dell’Anna, Traore, Simonetti e Donati.

Le percentuali restano basse, ma Dell’Anna si accende, infilando quattro triple consecutive. I neroarancio tornano sotto, aiutati dalla difesa aggressiva e dai recuperi di Bangu, che firma il -2.

Il match diventa una battaglia a tutto campo: difese aggressive, palloni contesi e ritmi altissimi. Donati lotta sotto canestro, la Viola passa avanti con Ani e poi ancora con Bangu, che firma il +3.

Finale al cardiopalma: Monopoli più lucida

A 1:21 dal termine, la Viola è avanti 62-65. Ma nel momento decisivo, la squadra di Cadeo spreca tutto: Dell’Anna perde un pallone sanguinoso, Monopoli ne approfitta e Spatti segna il canestro del 66-65.

Stamatis riporta avanti la Viola con una penetrazione (67-66), ma sulla successiva rimessa Vitale, dalla sua mattonella preferita, infila la tripla del 69-67.

Restano 4 secondi sul cronometro, timeout Viola: Stamatis si prende l’ultimo tiro, ma non prende nemmeno il ferro.

Monopoli vince e allunga in classifica

Il punteggio resta fermo sul 69-67. Monopoli conquista due punti preziosissimi, allungando il vantaggio sulla Redel Viola e consolidando il primato nella fase a orologio.