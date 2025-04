Calabria, quasi 11 milioni di euro per il rilancio delle aree montane

Il Ministero del Turismo ha destinato 10 milioni 993 mila 613 euro, nell’ambito dei fondi Psc/Funt rientranti nel progetto Montagna Italia, in favore della valorizzazione turistica, del potenziamento delle infrastrutture e della fruizione sostenibile dei territori montuosi della Calabria.

Lo rende noto un comunicato del Ministero.

I progetti finanziati

“I quasi 11 milioni di risorse, nella forma del contributo a fondo perduto – è detto nel comunicato – sono stati diretti alla realizzazione di 6 progetti presentati da soggetti privati profit e non profit, con preferenza premiale per quelli organizzati in rete o raggruppati.

Si tratta di ‘Montagna easy’, che propone di incentivare turismo sostenibile e innovazione digitale, con strumenti tecnologici per operatori e utenti finali; di ‘Next Stop: Pollino. E-cosistema turistico del parco nazionale più grande d’Italia’, col duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e promuovere un’offerta turistica basata sulla sostenibilità ambientale, l’innovazione e la digitalizzazione dei servizi; di ‘Sila COR DREAM – PROGETTO PER LA MONTAGNA’, che, partendo dai fabbisogni e dal contesto del territorio, prevede la realizzazione di una serie di servizi capaci di qualificare, potenziale e diversificare l’offerta turistica del territorio montano di Corigliano Rossano; del piano strategico ‘Le Montagne del Sole’, mirato a costruire un nuovo prodotto turistico organico all’insegna di territorio, comunità, sostenibilità e autenticità esperienziale; dell’iniziativa ‘HIGH WELLNESS – South Italy’, per il rilancio del turismo montano regionale, attraverso adeguamenti infrastrutturali, creazione e promozione di prodotti turistici sostenibili e creazione di un sistema di rete di cooperazione tra gli operatori e dell’iniziativa per la valorizzazione dell’area montana della Locride, attraverso lo sviluppo del patrimonio materiale e immateriale e degli asset naturalistici della zona”.

Il valore della montagna italiana

“La montagna italiana, da nord a sud – è detto ancora nella nota – costituisce una vera e propria ricchezza per l’intera penisola. Da qui, il Ministero del Turismo ha individuato la necessità di predisporre un corpus organico e strutturale di finanziamenti atti a incoraggiare attività di promozione e valorizzazione di un tesoro che, se adeguatamente messo a sistema, può apportare importanti benefici all’industria turistica e all’economia dell’Italia”.

Le dichiarazioni del Ministro Daniela Santanchè

“Con ‘Montagna Italia’ – dichiara il ministro del Turismo Daniela Santanchè – puntiamo a rafforzare il sistema montano italiano sostenendo le attività imprenditoriali presenti sul territorio nazionale, promuovendo le attività di rete tra le imprese turistiche e il partenariato pubblico-privato, incentivando la promozione di prodotti tipici e del turismo esperienziale, e facendo leva sul Tourism Digital Hub per amplificare la diffusione e la visibilità delle iniziative attraverso l’innovazione digitale”.