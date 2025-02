La montagna calabrese cambia volto. Formati i primi 11 maestri di sci e guide Paralimpici

È stata una gara di solidarietà tra tutti coloro che operano in montagna dagli albergatori fino a tutti coloro che hanno reso possibile questo grandissimo evento Dal 20 al 23 febbraio 2025 si è svolto per la prima volta in Calabria e specificamente nella stazione sciistica di Gambarie (RC) attraverso una sinergia che vede protagonisti la Federazione Italiana Sci Paralimpica, il Comitato Paralimpico Calabria, Ente Parco dell’Aspromonte, Regione Calabria ed INAIL Calabria, il Corso di Specializzazione per Maestri di Sci e Guide paralimpiche.

Il corso è un significativo passo avanti nella formazione specialistica, perché introduce, per la prima volta il nuovo testo tecnico, un volume unico che raccoglie le esperienze di atleti paralimpici e tecnici del settore. L’obiettivo è quello di uniformare la metodologia di insegnamento per garantire un’alta qualità nella preparazione e nella formazione della disciplina.

L’iniziativa organizzata dalla FISIP prevede un programma intensivo di 4 giorni che combina teoria e pratica sulla neve, in cui sono stati utilizzate e approfondite attrezzature specifiche come l’utilizzo del monosci, del dualski da trasporto e dello sci da bendati.

L’iniziativa vede la collaborazione di figure di spicco del settore tra cui: il presidente della FISIP Paolo Tavian, Presidente del CIP Calabria,Antonello Scagliola, e Giorgio Porpiglia, Delegato regionale FISIP, Pietro Trozzi, Maestro di sci specializzato nel settore e Claudia Scalise maestra di sci di Crotone, nonché l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Grazie anche alla partecipazione di: Antonella Votta, maestra di sci della Basilicata, e di Mitidieri Serafina, Giuseppe Varallo, Alessandro Briglia, Giorgio Porpiglia, Diego Latella, Fortunato Morabito, Alessandro Morabito.

Il corso rappresenta un’importante opportunità per la Calabria nel panorama degli sport invernali paralimpici, confermando l’impegno nell’abbattimento delle barriere e nella promozione dell’inclusione attraverso lo sport e dando, anche, la possibilità ai Sigg. Claudio Diego Sergi e Giuseppe Arena assistiti INAIL, per la prima volta, di provare l’esperienza di sciare attraverso l’uso del monosci, rendendo così il progetto aperto a tutti.