Montebello, Ancora Italia denuncia: 'Da oltre un anno senza vice sindaco'

"Ci segnalano che nel comune di Montebello Ionico, a guida PD, da circa un anno al comune non viene nominato il Vice Sindaco.

Segnaliamo questa ennesima anomalia politica tipica del PD, che vale sia per i grandi centri ma anche per i piccoli comuni, una politica caratterizzata dalla poca trasparenza. Ma torniamo a Montebello, manca il Vice sindaco dopo avvicendamenti di questa figura il Sindaco della Cittadina Ionica di orientamento politico PD non nomina il Vice. A qualsiasi mente pensante viene da chiedersi i motivi, ma sfuggono alla nostra naturale comprensione, viene da chiedersi come mai non intervenga la Prefettura a sanare tale vistosa anomalia?

È probabile che la nomina non avviene per non alterare equilibri all’interno della maggioranza, una qualsiasi persona potrebbe alterare fragili equilibri e quindi far saltare il banco.

Altro aspetto anomalo è il ruolo della cosiddetta “opposizione”. Non appare chiaro se esista e che ruolo dovrebbero avere i consiglieri di minoranza. Ormai il nuovo modello di democrazia che vale dal parlamento alle amministrazioni a guida PD non prevede opposizione ma “pensiero” unico mantenuto coeso dal bieco affarismo di bottega a discapito del bene comune.

Nel vuoto politico amministrativo che caratterizza Montebello, c´è chi tenta di cavalcare onde, attribuendosi meriti, progetti predisposti e portati avanti da soggetti TERZI, come per esempio il progetto AGAPI ideato è portato Avanti Dall’Università di Reggio Calabria.

Invitiamo il sindaco, la Prefettura a mettere in atto quelle azioni che portino in tempi breve alla nomina del vice sindaco, ed invitiamo i consiglieri di opposizione locali a svolgere quel ruolo di controllo per il quale sono stati votati".

Il Coordinatore Regionale Calabria Dott. Giuseppe Modafferi